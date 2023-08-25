Спорткомплекс в Зеленограде построят в следующем году
Строительство спортивного центра в Зеленограде завершено на 30%, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Полностью завершены монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных инженерных сетей, на завершающей стадии кирпичная кладка стен и перегородок, также приступаем к чистовой отделке технических помещений будущего спортцентра», - отметил руководитель столичного депстроя.
В трехэтажном спортивном комплексе «Горизонт» площадью порядка четырех тысяч квадратных метров расположатся большой тренажерный зал, малый и большой бассейны, а также буфет и административные помещения. Посетить ФОК смогут 1050 человек за сутки.
Около спорткомплекса благоустроят территорию и создадут парковку на 17 автомобилей. Сам «Горизонт» будет выполнен в лаконичном стиле и в гармоничных цветах в сочетании с витражами.
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