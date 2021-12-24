Морозный QR-код: Иммунолог объяснил смягчение ковидных мер в России

В борьбе с волной заболеваемости коронавирусом «дельта» россиянам помогли не противоэпидемические меры, а погодные условия, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее ряд регионов России, в числе которых Свердловская, Калининградская, Новосибирская области, начали смягчать условия по QR-кодам в преддверии новогодних праздников. Московские власти заявили, что пока не планируют ужесточать действующие меры.

«Мы не то чтобы справились, мы ее пережили. Справились – это активно всех проиммунизировали и загнали заболеваемость в ноль. А мы просто пережили. Более-менее благополучная ситуация в Российской Федерации в целом накануне Нового года. Заболеваемость снижается, койки в стационарах тоже освобождаются, власти это видят. Часть регионов уже перепрофилируют ковидные госпитали обратно, возвращают на них плановую медицинскую помощь. Конечно, это может измениться взрывом таким, как это в европейских странах было, где «омикрон» буквально за 2-3 недели страну захватывал. Может, и у нас так же произойдет», - предупредил врач-иммунолог.