Морозный QR-код: Иммунолог объяснил смягчение ковидных мер в России
Если россияне расслабятся и начнут активно контактировать друг с другом во время январских праздников, то новая волна заболеваемости начнется сразу после их окончания, предупредил иммунолог Владимир Болибок.
В борьбе с волной заболеваемости коронавирусом «дельта» россиянам помогли не противоэпидемические меры, а погодные условия, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее ряд регионов России, в числе которых Свердловская, Калининградская, Новосибирская области, начали смягчать условия по QR-кодам в преддверии новогодних праздников. Московские власти заявили, что пока не планируют ужесточать действующие меры.
«Мы не то чтобы справились, мы ее пережили. Справились – это активно всех проиммунизировали и загнали заболеваемость в ноль. А мы просто пережили. Более-менее благополучная ситуация в Российской Федерации в целом накануне Нового года. Заболеваемость снижается, койки в стационарах тоже освобождаются, власти это видят. Часть регионов уже перепрофилируют ковидные госпитали обратно, возвращают на них плановую медицинскую помощь. Конечно, это может измениться взрывом таким, как это в европейских странах было, где «омикрон» буквально за 2-3 недели страну захватывал. Может, и у нас так же произойдет», - предупредил врач-иммунолог.
Он отметил, что на темпах распространения вируса благотворно сказались морозы.
«Что касается динамики, то сейчас нам на руку играет зимняя аномально холодная погода в центральной части России. Метеорологи говорят, что температура ниже климатической нормы. Никто никуда не вылезает, особо не тусит. Как мы знаем, наиболее благоприятная температура для вируса – небольшой плюс, а в минусе всё вымораживается, погибает. Ну и опять, люди кутаются в шарфы, что заменяет маску, люди носят перчатки-варежки, то есть не передают коронавирус через фомиты - загрязненные предметы. Пользуются бесконтактной оплатой, не снимая перчаток с рук. Такое ощущение, что бам-с, и сверху QR-код на всех: «Холодно, сиди дома». Всеобщий пропуск такой. Любая пандемия, гриппозная, ОРВИ-шная в таких условиях сходит на нет. Начинают хорошо топить, в домах становится тепло и сухо, на улицах – мороз и сухо, эта сухость приводит к тому, что вирусы погибают, процесс их распространения резко падает», - пояснил Болибок.
Однако положительная динамика, вероятнее всего, будет прервана сразу после праздников из-за несоблюдения россиянами ограничений, спрогнозировал врач.
«Судя по тому, как у нас авиабилеты выкуплены, каникулы будут характеризоваться высоким уровнем контактов - корпоративы, утренники, вечеринки, всё это приведет к тому, что большое количество народу поперемешается и «омикрон» будет достаточно быстро распространяться. Может быть, даже на первой послепраздничной неделе мы всё это увидим, там инкубационный период 3-7 дней. Я бы советовал людям, которые куда-то уедут на праздники, лекарства заранее с собой купить, хотя бы элементарный аспирин, парацетамол, потому что система здравоохранения очень перегружена, особенно в глубинке. Сейчас еще и грипп ходит, такой классический грипп «А»», - напомнил собеседник «Радиоточки НСН»
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вакцины будут эффективны от штамма «омикрон» только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован.
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