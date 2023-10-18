Собянин: В Москве учредили почетный знак «Заслуженный работник промышленности»
Новый почётный знак в области промышленности учреждён в российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, знак будет называться «Заслуженный промышленник города Москвы». Награждение им предусматривает также премию в 300 тысяч рублей. Как уточнил Собянин, он будет присваиваться москвичам, которые готовят кадры для промышленности, принимают участие в создании новых производств и передовых разработок.
Кроме того, «Заслуженным промышленником города Москвы» могут стать представители трудовых династий на заводах. Как отметил мэр, столица считается промышленным центром России. На сегодня в данной сфере занят каждый десятый работающий москвич – более 720 тысяч человек. Они решают стратегическую задачу укрепления технологического суверенитета страны.
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