Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы
Ещё одна группа нежилых территорий российской столицы будет преобразована в удобные городские кварталы. Они расположены в районах Преображенское (восток Москвы), Печатники (юго-восток Москвы) и Покровское-Стрешнево (северо-запад Москвы).
О таком решении столичных властей объявил мэр Сергей Собянин. Согласно проекту, на данных территориях будет возведено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идёт о жильте для участников программы реновации по расселению старых пятиэтажек, а также об объектах социального блока.
Так, на территории части бывшей промышленной зоны «Курьяново» возведут несколько коммунальных объектов, включая базы государственного бюджетного учреждения «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Бывшая промзона «Хапиловка» частично будет застроена жилыми домами.
Во Втором Тушинском проезде будут также построены жилые корпуса, а также общеобразовательный комплекс: школа на 150 учащихся и детский сад на 100 человек. Согласно расчётам властей города, благодаря данным проектам будет создано не менее 700 новых рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru