Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Ещё одна группа нежилых территорий российской столицы будет преобразована в удобные городские кварталы. Они расположены в районах Преображенское (восток Москвы), Печатники (юго-восток Москвы) и Покровское-Стрешнево (северо-запад Москвы).

О таком решении столичных властей объявил мэр Сергей Собянин. Согласно проекту, на данных территориях будет возведено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идёт о жильте для участников программы реновации по расселению старых пятиэтажек, а также об объектах социального блока.