Собянин утвердил еще три проекта комплексного развития бывших промзон столицы

Мэр Москвы утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в разных районах Северного и Северо-Восточного округов столицы. Как отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале, некогда промышленные зоны получат новое назначение.

«Сегодня по программе комплексного развития территорий утверждены еще три проекта реорганизации бывших промзон: «Дегунино-Лихоборы» в Западном Дегунино; «Северянин» в Свиблово; «Свиблово» в Бабушкинском районе. Планируется построить около 735 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Часть квартир получат участники реновации», - говорится в сообщении.

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Как отметил Собянин, сейчас большую часть реорганизуемых территорий занимают устаревшие складские помещения, гаражи и автостоянки. В новых кварталах появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и деловые пространства.

Так, на площади более чем в 15 га в районе «Западное Дегунино», между путями Октябрьской железной дороги, Пяловской улицей и Ильменским проездом, планируется создать современный жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Также здесь запланировано открытие школ на 800 учеников и детского сада на 350 детей, поликлиники на 320 посещений в смену, спорткомплекса с бассейном, офисных комплексов и магазинов.

Реорганизуемая территория «Северянин» составляет почти 2 га и расположена в районе Свиблово между Северо-Восточной хордой, проездами Серебрякова и Нансена. По плану здесь возведут современные объекты общественно-делового назначения, гостиничный комплекс и торговый центр. В результате реализации проекта будет создано порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

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На территории бывшей промзоны «Свиблово» площадью свыше 23 га в Бабушкинском районе между улицами Енисейская, Чичерина, Ленская и Кольская планируется создать современный жилой квартал. Также предполагается размещение школы на 550 учеников и детского сада на 250 детей, оздоровительного комплекса с бассейном и игровым залом, школы искусств и храмового комплекса.

По оценкам мэра, общий объем инвестиций во все три проекта превысит 69 млрд рублей.

Также власти российской столицы заявили, что в 2023 году в городе подготовят к реализации еще 77 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

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ФОТО: Пресс-служба Стойкомплекса Москвы
ТЕГИ:Реновация ЖильяСтроительствоСергей Собянин
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