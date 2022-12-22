Собянин утвердил еще три проекта комплексного развития бывших промзон столицы

Как отметил Собянин, сейчас большую часть реорганизуемых территорий занимают устаревшие складские помещения, гаражи и автостоянки. В новых кварталах появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и деловые пространства.

Так, на площади более чем в 15 га в районе «Западное Дегунино», между путями Октябрьской железной дороги, Пяловской улицей и Ильменским проездом, планируется создать современный жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Также здесь запланировано открытие школ на 800 учеников и детского сада на 350 детей, поликлиники на 320 посещений в смену, спорткомплекса с бассейном, офисных комплексов и магазинов.

Реорганизуемая территория «Северянин» составляет почти 2 га и расположена в районе Свиблово между Северо-Восточной хордой, проездами Серебрякова и Нансена. По плану здесь возведут современные объекты общественно-делового назначения, гостиничный комплекс и торговый центр. В результате реализации проекта будет создано порядка 2,5 тысяч рабочих мест.