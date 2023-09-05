Собянин: Транспортная связка на севере Москвы откроется в декабре 2023 года

По словам столичного градоначальника, на основе железных дорог создается современная инфраструктура. С одной стороны, отметил Собянин, можно сказать, что строится наземный аналог метрополитена, с другой стороны, крупные железнодорожные коридоры разрезают районы, что создает проблему безопасности. Он также заявил, что в 2023 году запустят в эксплуатацию 15 путепроводов.

Собянин пообещал, что новая связка вдвое сократит пробеги автомобилей между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Он также выразил благодарность руководству РЖД за возведение столь сложных сооружений.

В свою очередь Тони подчеркнул, что программа строительства путепроводов связана и с безопасностью движения, и с удобством для города. Он выразил благодарность Собянину за развитие железнодорожного транспорта, в частности, за возможность запуска МЦД-3 и МЦД-4. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» подчеркнул, что все объекты удается вводить в эксплуатацию согласно графику.

Отмечается, что шестиполосная дорога, строительство которой было начато в июне 2022 года, откроется в декабре 2023 года.

