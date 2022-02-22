Собянин отметил устойчивый тренд снижения уровня износа сетевого хозяйства Москвы

В ходе заседания президиума городской администрации, на котором рассматривался вопрос реализации госпрограммы Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2021 году и планы на 2022 год, градоначальник отметил устойчивый тренд снижения уровня износа сетевого хозяйства столицы.

В сообщении говорится, что правительство столицы и сетевые компании, такие как Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго и другие, продолжают системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.

Также в правительстве отметили, что в прошлом году в Москве было построено и реконструировано порядка 2 тысяч км инженерных сетей, в результате чего снижен средний износ инженерной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений столицы в 2022 году, сообщает RT.

