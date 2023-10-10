Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Мэр российской столицы Сергей Собянин запустил движение по транспортной развязке, построенной на пересечении дублера Люблинской улицы с южным направлением Московского скоростного диаметра. Объект также связал ещё две важные с точки зрения транспортного сообщения улицы: Краснодарскую и Ставропольскую.

Транспортный объект начал работать на месяц раньше контрольного срока. Как пояснил градоначальник, новая развязка повышает транспортную доступность четырех районов Юго-Восточного административного округа Москвы. Речь идёт о Печатниках, Люблине, Кузьминках, Текстильщиках и Марьине. Там проживают свыше 780 тысяч человек.

Далее трассу продлят до Третьего транспортного кольца. Дорога пройдет мимо «Южного порта» до территории строительства нового городского центра, деловых и жилых районов.

В рамках проекта транспортной развязки возведено и реконструировано четыре километра дорог, в том числе, пять объектов общей протяженностью более 2,7 км. В последнем случае речь идёт об эстакаде основного хода через ж/д пути МЦД-2, четыре эстакады-съезда. Проведена также реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

