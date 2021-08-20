Собянин: До конца года в Москве откроется еще семь круглогодичных ярмарок

В Москве до конца года планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что до 2011 года в столице всё ещё велась стихийная торговля – бесконечные лотки, очереди и уличные непрезентабельные палатки.

«С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары. Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной», - отметил Собянин.

Мэр столицы добавил, что круглогодичные торговые павильоны начали строить в 2016 году. Они имею оригинальный дизайн, оснащены вентиляцией, там есть условия для хранения продуктов. Эти места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать своей продукцией напрямую.