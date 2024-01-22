Снегопад вновь накроет Москву во вторник
Довольно сильный снегопад вновь придёт в столичный регион во вторник, 23 января, предупредил департамент транспорта Москвы. В городском ведомстве рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный.
В Центре организации дорожного движения призвали автомобилистов повысить внимание за рулём, избегать резких манёвров, держать дистанцию, не превышать скорость. Обстановку на дорогах мегаполиса 24 часа в сутки отслеживает ситуационный центр, а также экипажи дорожного патруля ЦОДД.
Согласно прогнозу Росгидромета, предстоящей ночью в Москве – 8 °C, завтра днём облачно, снег – 2 °C. Предыдущий мощный снегопад накрыл столичный регион в минувший четверг и продолжался до утра пятницы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным синоптиков, в столице и Подмосковье высота сугробов превысила норму для второй половины января в 1,5 раза.
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