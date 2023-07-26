Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей

Отмечается, что договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, а также оказание консультационных услуг. Указывается, что срок исполнения договора – по 8 декабря этого года.

Ранее, в начале июля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотного летательного аппарата в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

