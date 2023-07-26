Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей
На оснащение Смоленской атомной электростанции (АЭС) средствами защиты от дронов направят 348,7 миллиона рублей. Такие данные следуют из портала госзакупок.
Отмечается, что договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, а также оказание консультационных услуг. Указывается, что срок исполнения договора – по 8 декабря этого года.
Ранее, в начале июля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотного летательного аппарата в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru