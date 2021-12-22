СМИ сообщили о задержании мэра Краснодара Алексеенко
Правоохранительные органы задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает издание Znak.com.
По данным СМИ, в мэрии и доме Алексеенко проходят обыски, самого градоначальника увезли на допрос.
При этом РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных структурах сообщает, что у краснодарского мэра действительно прошли обыски, но о его задержании говорить преждевременно. Как отметил собеседник агентства, Алексеенко могут задержать после следственных действий.
В приемной мэра Краснодара не располагают данными о его задержании.
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