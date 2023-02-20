Школьники в трех регионах РФ смогут получить аттестат без экзаменов
Возможность получения аттестата без экзаменов для учащихся Белгородской, Курской и Брянской областей прорабатывается в Рособрнадзоре, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
Также Музаев отметил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году не будут сдавать старшеклассники Херсонской области. Остальные регионы России, включая новые территории - Донецкую, Луганскую народные республики и Запорожскую область, будут принимать участие в сдаче ЕГЭ.
Ранее Минпросвещение и Рособрнадзор подготовили проекты приказов, согласно которым школьникам будет разрешено изменять ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике – с базового на профильный и наоборот.
Уточняется, что изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года. Также изменятся сроки, когда выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ, теперь такая возможность будет предоставлена только в резервные сроки основного периода сессии.
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