Школьники в трех регионах РФ смогут получить аттестат без экзаменов

Также Музаев отметил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году не будут сдавать старшеклассники Херсонской области. Остальные регионы России, включая новые территории - Донецкую, Луганскую народные республики и Запорожскую область, будут принимать участие в сдаче ЕГЭ.

Ранее Минпросвещение и Рособрнадзор подготовили проекты приказов, согласно которым школьникам будет разрешено изменять ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике – с базового на профильный и наоборот.

Уточняется, что изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года. Также изменятся сроки, когда выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ, теперь такая возможность будет предоставлена только в резервные сроки основного периода сессии.

