Село Вознесеновка под Белгородом обстреляли ВСУ
9 апреля 202311:32
Под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось село Вознесеновка Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 9 апреля, в воскресенье.
«Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», - написал белгородский губернатор.
По данным Гладкова, повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. На территории сельскохозяйственного предприятия после обстрела повреждены крыша и стены склада.
Местные власти и экстренные службы продолжают подомовой обход населенного пункта.
Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, жертв нет.
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9 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru