Село Вознесеновка под Белгородом обстреляли ВСУ

Под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось село Вознесеновка Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 9 апреля, в воскресенье.

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«Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», - написал белгородский губернатор.

По данным Гладкова, повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. На территории сельскохозяйственного предприятия после обстрела повреждены крыша и стены склада.

Местные власти и экстренные службы продолжают подомовой обход населенного пункта.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, жертв нет.


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ФОТО: t.me/vvgladkov
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