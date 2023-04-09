Село Вознесеновка под Белгородом обстреляли ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», - написал белгородский губернатор.

По данным Гладкова, повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. На территории сельскохозяйственного предприятия после обстрела повреждены крыша и стены склада.

Местные власти и экстренные службы продолжают подомовой обход населенного пункта.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, жертв нет.



