Роспотребнадзор: вода в Северо-Крымском канале соответствует норме

Разрушение Каховской ГЭС не повлияло на качество питьевой воды в Крыму, заверили в управлении Роспотребнадзора по республике. Там уточнили, что с 7 июня было взято более 100 проб из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, Северо-Крымского канала, поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений, которые отклонений не выявили. Питьевая вода «соответствует нормативным показателям», заявили в ведомстве.

Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища

После разрушения Каховской ГЭС в Крыму заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды, водохранилища полуострова наполнены питьевой водой на 80% (свыше 280 млн кубометров воды).

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что специалисты рассматривают возможность наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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