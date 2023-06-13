Роспотребнадзор: вода в Северо-Крымском канале соответствует норме
Разрушение Каховской ГЭС не повлияло на качество питьевой воды в Крыму, заверили в управлении Роспотребнадзора по республике. Там уточнили, что с 7 июня было взято более 100 проб из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, Северо-Крымского канала, поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений, которые отклонений не выявили. Питьевая вода «соответствует нормативным показателям», заявили в ведомстве.
После разрушения Каховской ГЭС в Крыму заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды, водохранилища полуострова наполнены питьевой водой на 80% (свыше 280 млн кубометров воды).
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что специалисты рассматривают возможность наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru