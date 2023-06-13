Роспотребнадзор: вода в Северо-Крымском канале соответствует норме

После разрушения Каховской ГЭС в Крыму заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды, водохранилища полуострова наполнены питьевой водой на 80% (свыше 280 млн кубометров воды).

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что специалисты рассматривают возможность наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области.

