Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе.

Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя

По его словам, громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота. Проводились тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, уточнил Развожаев.

«В городе все спокойно», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая отбили атаку беспилотников на Севастополь. Один дрон упал в лесополосе, остальные уничтожили над морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черноморский Флот РФКрымСевастополь

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