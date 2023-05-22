Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
22 мая 202320:55
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе.
По его словам, громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота. Проводились тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, уточнил Развожаев.
«В городе все спокойно», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая отбили атаку беспилотников на Севастополь. Один дрон упал в лесополосе, остальные уничтожили над морем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru