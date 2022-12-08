Пять участков под строительство частных домов выставлены на торги на востоке Москвы
В Москве на торги выставлено пять участков под индивидуальное жилищное строительство в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на них можно возвести частные дома, разбить сады и огороды, разместить парковку для личных автомобилей.
Подать заявку на участие в торгах можно до 12 декабря, открытые аукционы пройдут 15 декабря по адресу: улица Большая Полянка, дом 41, строение 1–2.
«Участки площадью от 7 до 22 соток расположены в активно развивающемся и застраивающемся районе Косино-Ухтомский. Принять участие в торгах могут физические лица, желающие приобрести землю для личного использования вблизи развитой инфраструктуры столицы – поликлиник, магазинов, детских садов и школ, дорог и остановок общественного транспорта», – рассказал глава департамента.
Для домов, возводимых на участках под индивидуальное жилищное строительство, в Москве действуют единые требования: число этажей не может превышать три, а высота здания – 15 метров, максимальная площадь устанавливается в зависимости от размера земельного участка. Здания должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям – центральным или автономным.
Об этих и других объектах городской собственности, выставленных на торги, можно узнать на Инвестиционном портале Москвы.
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