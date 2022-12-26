Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт
Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями ДНР, ЛНР Херсонской, Запорожской областей заявлений на паспорт России, указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Заявление подается МВД на русском языке, срок оформления не должен превышать десяти дней.
Жители новых регионов должны предоставить документ, удостоверяющий личность, и бумаги, подтверждающие регистрацию по месту жительства.
Ране президент РФ Владимир Путин назвал цель страны - это объединение русского народа. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент проекта опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По его словам, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов Москвы, направленная на «растаскивание исторической России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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