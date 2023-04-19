Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах

Президент отметил, что видел на дорогах Луганской республики и Херсонской области большое количество старых автомобилей «Лада» и «Жигули». Это говорит о том, что у людей в этих регионах невысокие доходы, констатировал Путин.

«Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», - сказал глава государства.

При этом Путин обратил внимание на чистоту в новых регионах. Он сделал вывод, что там проживают дисциплинированные и трудолюбивые люди.

Президент ранее посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников, передает «Радиоточка НСН».

