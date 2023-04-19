Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах
Президент Владимир Путин поделился впечатления от поездок в новые регионы. В ходе совещания с правительством глава государства поднял вопрос устаревшего парка автотранспорта.
Президент отметил, что видел на дорогах Луганской республики и Херсонской области большое количество старых автомобилей «Лада» и «Жигули». Это говорит о том, что у людей в этих регионах невысокие доходы, констатировал Путин.
«Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», - сказал глава государства.
При этом Путин обратил внимание на чистоту в новых регионах. Он сделал вывод, что там проживают дисциплинированные и трудолюбивые люди.
Президент ранее посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников, передает «Радиоточка НСН».
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