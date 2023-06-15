Путин примет участие в открытии участка трассы М-4 «Дон»

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 июня, по видеосвязи примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области - обхода Аксая. Об этом в ходе брифинга сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.