Путин прибыл в Уфу на похороны первого президента Башкирии Рахимова
Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Башкирии, где сегодня проходят похороны первого главы республики в постсоветский период Муртазы Рахимова.
Прощание с первым президентом Башкирии проходит в Уфе в государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул. Рахимов упокоится на мусульманском кладбище столицы республики.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Муртаза Рахимов умер вечером в среду, 11 января на 89 году жизни после продолжительной болезни.
Путин прибыл в Уфу на самолете Ту-214, серийное производство которого планируется возобновить в соседней Казани.
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