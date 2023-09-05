Путепровод через Савеловское направление МЖД откроют в 2024 году
Соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную путепровод готов почти на треть. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Готовность объекта – 31%, срок реализации по контракту приходится на август 2024 года», - сказал Загрутдинов.
На сегодняшний день рабочие возводят опоры путепровода, занимаются сборкой металлоконструкций его пролетных строений, а также строят подземный пешеходный переход.
Путепровод увеличит пропускную способность Дмитровского, Коровинского и Алтуфьевского шоссе, а также нескольких улиц, улучшит транспортную доступность и создаст новую поперечную транспортную связь между СВАО и САО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru