Путепровод через Савеловское направление МЖД откроют в 2024 году

Соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную путепровод готов почти на треть. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Готовность объекта – 31%, срок реализации по контракту приходится на август 2024 года», - сказал Загрутдинов.

На сегодняшний день рабочие возводят опоры путепровода, занимаются сборкой металлоконструкций его пролетных строений, а также строят подземный пешеходный переход.

Путепровод увеличит пропускную способность Дмитровского, Коровинского и Алтуфьевского шоссе, а также нескольких улиц, улучшит транспортную доступность и создаст новую поперечную транспортную связь между СВАО и САО.

