Пушилин сменил мэра Мариуполя
Мэром Мариуполя назначен бывший глава Новоазовского района Олег Моргун. Такой указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Этим же указом Пушилин освобожден от должности главы администрации Мариуполя Константин Иващенко, который был назначен на эту должность 6 апреля 2022 года.
В сентябре президент Владимир Путин одобрил план восстановления Мариуполя за три года, средства на проект выделены, рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин, вручая ключи от новых квартир жителям города.
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