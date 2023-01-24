Пушилин сменил мэра Мариуполя

Мэром Мариуполя назначен бывший глава Новоазовского района Олег Моргун. Такой указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Этим же указом Пушилин освобожден от должности главы администрации Мариуполя Константин Иващенко, который был назначен на эту должность 6 апреля 2022 года.

В сентябре президент Владимир Путин одобрил план восстановления Мариуполя за три года, средства на проект выделены, рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин, вручая ключи от новых квартир жителям города.

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ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:МэрМариуполь
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