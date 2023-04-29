Псковская область откажется от проведения парадов в честь Дня Победы
Традиционные парады в честь Дня Победы не будут проводиться в Псковской области в 2023 году, при этом акция «Бессмертный полк» состоится в регионе в онлайн-формате. Об этом сообщил глава области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, вопрос о возможности проведения парадов рассматривался на заседании антитеррористической комиссии оперштаба Псковской области.
«Мы вместе с коллегами из силовых ведомств ... однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин», — отметил Ведерников.
В Псковской области не планируется военных парадов, праздничных салютов и фейерверков.
По словам главы региона, в этом году День Победы должен стать «максимально семейным» праздником. При этом властям необходимо провести мероприятия только в том формате, при котором «все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей».
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