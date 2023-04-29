Псковская область откажется от проведения парадов в честь Дня Победы

Как отметил губернатор, вопрос о возможности проведения парадов рассматривался на заседании антитеррористической комиссии оперштаба Псковской области.

«Мы вместе с коллегами из силовых ведомств ... однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин», — отметил Ведерников.

В Псковской области не планируется военных парадов, праздничных салютов и фейерверков.

По словам главы региона, в этом году День Победы должен стать «максимально семейным» праздником. При этом властям необходимо провести мероприятия только в том формате, при котором «все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей».

