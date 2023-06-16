Проектирование велопешеходного моста началось в Мневниковской пойме

Кроме того, он отметил, что будет построен еще один велопешеходный мост, связывающий Мневниковскую пойму с Островной улицей и парком «Крылатские холмы». Вместе с тем здесь появятся два автомобильных моста, добавил Бочкарев: первый, уже строящийся, свяжет Мневниковскую пойму и улицу Мясищева, а второй мост, который сейчас проектируется, выйдет к Новозаводской улице. Заммэра подчеркнул, что все сооружения будут включены в улично-дорожную сеть на территории Мневниковской поймы. Ее длина — 11, 9 км.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, деятельность по созданию искусственных сооружений и улично-дорожной сети на территории Мневниковской поймы курируют специалисты холдинга. Он подчеркнул, что арочный мост протяженностью около 190 метров соединит южную часть Мневниковской поймы с районом Филевский парк, что создаст дополнительные удобства для жителей района.

Гендиректор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов подчеркнул, что данная группа компаний принимает участие в создании уже не первой искусственной конструкции на территории Мневниковской поймы. Так, недавно успешно выдержал государственную экспертизу проект надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мневники. Сооружение соединит территорию, прилегающую к станции «Мневники» БКЛ, с набережной Москвы-реки.