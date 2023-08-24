Полмиллиона документов Депстроя Москвы находятся в системе цифровых сервисов
Порядка 20 тысяч пользователей и более 2 800 организаций используют систему цифровых сервисов, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме.
«Всего в Цифровых сервисах находится порядка полумиллиона документов, и с каждым днем эта цифра будет только расти», – сказал руководитель столичного депстроя.
По его словам, почти все строящиеся объекты на сегодняшний день сопровождаются электронной документацией. Загрутдинов добавил, что за первые шесть месяцев внедрения цифровых сервисов в этом году отмечается рост прозрачности и управляемости процессов. Кроме того, наблюдается упрощение процесса взаимодействия ведомств, увеличение темпов оплаты выполненных строительных работ, а также постоянное наличие последней версии проектной документации на стройплощадке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru