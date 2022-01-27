Подмосковные медики смогут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга»
С Московской области с 2022 года начала действовать программа «Приведи друга»: если медик приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату. О старте программы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям.
По его словам, система здравоохранения нуждается в новых кадрах и увеличении штата. Выплата по программе составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от оклада специалиста, сообщает телеканал «360».
В Московской области действуют и другие меры поддержки медиков. Специалисты, например, могут получить земельные участки для строительства дома, компенсацию в размере 20 тысяч рублей, если снимают квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено 430 миллионов рублей.
Медики в Подмосковье также имеют право на социальную ипотеку.
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