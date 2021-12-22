Подмосковье может ввести новую льготу для многодетных вслед за столицей
Московская область может последовать за столицей и ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих родителей многодетных семей. Этого не исключает Елена Канчели - председатель комиссии Общественной палаты подмосковных Люберец по социальной политике, делам семьи, женщины, детей и благотворительности, а также член общественной организации «Матери России».
В Москве такая льгота начнёт действовать с 1 января 2022 года. По словам Канчели, столица в этом плане пилот – о такой льготе говорили давно, и она будет очень востребована.
«Детей мы сопровождаем не только поодиночке. К тому же, передавать кому-то свой проездной запрещено, однако многодетные матери иногда всё же делают это и вручают его своим мужьям. В такой ситуации лучше официально позволить обоим родителям иметь собственные проездные. Раз уж у родителей равные права и обязанности, то и льготы должны быть равными», – подчеркнула Канчели в эфире «Радио 1».
Член Общественной палаты напомнила, что на территории Подмосковья действуют все федеральные льготы, а также целый ряд региональных. Елена Канчели особо выделила материнский капитал Московской области. Его размер составляет 100 тысяч рублей. Такую сумму дают за второго или последующего ребёнка. Деньги можно потратить на обучение детей или на улучшение жилищных условий.
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