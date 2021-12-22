Подмосковье может ввести новую льготу для многодетных вслед за столицей

Московская область может последовать за столицей и ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих родителей многодетных семей. Этого не исключает Елена Канчели - председатель комиссии Общественной палаты подмосковных Люберец по социальной политике, делам семьи, женщины, детей и благотворительности, а также член общественной организации «Матери России».

В Москве такая льгота начнёт действовать с 1 января 2022 года. По словам Канчели, столица в этом плане пилот – о такой льготе говорили давно, и она будет очень востребована.