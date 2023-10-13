Под Калининградом построят новый морской курорт «Русская Балтика»
Власти Калининградской области совместно с корпорацией «Туризм.РФ» подготовили дорожную карту проекта морского курорта «Русская Балтика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор области Антон Алиханов и гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили условия строительства.
«Мы заканчиваем работу по освобождению земельных участков от арендных прав третьих лиц и начинаем работу по внесению изменений в генеральный план района», – подчеркнул Алиханов.
«Русская Балтика» расположится на Балтийском побережье в Зеленоградском городском округе близ поселка Поваровка. Планируется, что на курорте возведут гостиницы на три тысячи номеров. Как ожидается, к 2035 году «Русская Балтика» будет принимать до двух миллионов туристов в год.
Между тем член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что турпоток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru