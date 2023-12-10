Почти 40 ударов нанесла Украина по Белгородской области
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) 38 раз обстреляли территорию Белгородской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Всего ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов. Больше всего – в Шебекинском городском округе.
В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП «Шебекино» выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному минометному снаряду», - уточнил Гладков.
Ранее атакам ВСУ подверглись шесть территорий Белгородской области, по которым противник нанес девять ударов, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией
- Почти 40 ударов нанесла Украина по Белгородской области
- Нидерланды решили снова закупать СПГ у России
- Названы незаметно списывающие деньги мобильные сервисы
- Депутат Чернышов призвал наградить мужчину за спасение детей при стрельбе в Воронеже
- МЧС: 100 эвакуированных из Газы россиян с членами их семей доставлены в Москву
- Арестович* не увидел позитивных сценариев для Украины
- Маск потребовал от Зеленского раскрыть подробности арест американского блогера
- «Меньше заморачиваться»: Каждый человек отвечает за свое счастье
- СМИ: Европа опасается, что в случае победы на выборах Трамп развалит НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru