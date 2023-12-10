Почти 40 ударов нанесла Украина по Белгородской области

Глава региона отметил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Всего ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов. Больше всего – в Шебекинском городском округе.

В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП «Шебекино» выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному минометному снаряду», - уточнил Гладков.

Ранее атакам ВСУ подверглись шесть территорий Белгородской области, по которым противник нанес девять ударов, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





