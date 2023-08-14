Пешеходный переход на Лермонтовском проспекте откроют до конца лета

Московские власти планируют открыть пешеходный переход на Лермонтовском проспекте до конца лета, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что объект готов на 99%, его удалось построить на год раньше срока реализации по контракту. На данный момент рабочие ведут отделочные работы и благоустройство территории.

Новое сооружение упростит передвижение граждан через Лермонтовский проспект в сторону станции «Косино» и остановочного пункта Рязанского направления МЖД.

Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной 47,7 метра, а также по два лестничных и пандусных схода.

