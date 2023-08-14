Пешеходный переход на Лермонтовском проспекте откроют до конца лета
Московские власти планируют открыть пешеходный переход на Лермонтовском проспекте до конца лета, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что объект готов на 99%, его удалось построить на год раньше срока реализации по контракту. На данный момент рабочие ведут отделочные работы и благоустройство территории.
Новое сооружение упростит передвижение граждан через Лермонтовский проспект в сторону станции «Косино» и остановочного пункта Рязанского направления МЖД.
Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной 47,7 метра, а также по два лестничных и пандусных схода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года
- Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни
- Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
- Орешкин анонсировал нормализацию обменного курса рубля в ближайшее время
- Доллар торгуется выше ста рублей
- «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus в Тольятти
- Болтон заявил, что политика Байдена оттягивает поражение Украины
- «Коммерсантъ»: Производители поднимут цены на майонез на 5-12%
- Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
- Депутат Госдумы Бессараб предложила увеличить размер единого пособия на детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru