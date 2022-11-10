Первый вице-мэр Кемерова Анисимов избран главой города
Депутаты горсовета Кемерова избрали главой города первого вице-мэра Дмитрия Анисимова. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос об избрании главы Кемерова рассмотрели на внеочередном заседании в четверг. Парламентарии приняли решение назначить на эту должность исполняющего обязанности главы городской администрации Анисимова.
«По результатам открытого голосования большинство голосов получил Анисимов Дмитрий Викторович», — сообщил спикер горсовета Юрий Андреев.
Накануне гордума Краснодара избрала на должность мэра вице-губернатора Кубани Евгения Наумова, напоминает RT.
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