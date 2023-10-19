Первый корпус нового логистического комплекса появится в ТиНАО в 2024 году

По его словам, проектом нового комплекса предусмотрены складские и административно-бытовые помещения и две автостоянки для грузовых и легковых автомобилей. Он будет включать в себя шесть корпусов высотой от одного до четырех этажей и парковочную зону. Бочкарев добавил, что сдача объекта позволит создать новые рабочие места. Это поспособствует решению одной из важнейших задач на активно развивающихся территориях, подчеркнул заммэра.

Бочкарев отметил, что комплекс разместится на площади свыше 110 тысяч квадратных метров, также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Вице-мэр добавил, что объект строится за счет инвестора.

Глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в свою очередь заявил, что инвесторы активно участвуют в создании предприятий малого бизнеса, крупных технопарков, складских и индустриальных комплексов на территории Новой Москвы. По его словам, сегодня в ТиНАО работают свыше 190 крупных, средних и малых заводов.

Жидкин отметил, что суммарный объем привлеченных средств в возведение промышленных предприятий, недвижимости, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур составил порядка 3,5 трлн рублей.

