Оперштаб сообщил о спокойной ситуации на Кубани
Ситуация в Краснодарском крае спокойная, дополнительных мер безопасности не требуется. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяют фейки от украинского Центра информационно-психологических операций, а также публикуют непроверенные и провокационные данные.
«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная», — указали в оперштабе.
Власти призвали жителей региона доверять сообщениям только из официальных источников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru