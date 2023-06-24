Оперштаб сообщил о спокойной ситуации на Кубани

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяют фейки от украинского Центра информационно-психологических операций, а также публикуют непроверенные и провокационные данные.

«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная», — указали в оперштабе.

Власти призвали жителей региона доверять сообщениям только из официальных источников.

