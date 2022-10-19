Ограничения на въезд и выезд из Крыма не вводились

Никаких ограничений на въезд или выезд из Крыма после указа президента РФ о «среднем уровне реагирования» в регионе нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.



Он пояснил, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями не означает автоматическое введение указанных мер. По словам Крючкова, в Крыму будет создан штаб, по решению которого могут вводится ограничения.