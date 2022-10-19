Ограничения на въезд и выезд из Крыма не вводились

Никаких ограничений на въезд или выезд из Крыма после указа президента РФ о «среднем уровне реагирования» в регионе нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями не означает автоматическое введение указанных мер. По словам Крючкова, в Крыму будет создан штаб, по решению которого могут вводится ограничения.

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Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Крыму и в Севастополе, а также в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится «средний уровень реагирования». В документе уточняется, что высшие должностные лица этих субъектов наделяются полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики. Жители могут быть отселены в безопасные районы, может быть ограничено движение транспорта. Также усиливается охрана различных объектов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крым
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