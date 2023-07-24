Обучение в вузах трёх из четырёх новых регионов будет очным

Обучение в вузах трёх новых регионов - ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартует 1 сентября в очном формате. Ещё в одном, ДНР — в удалённом. Об этом объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на заседании профильного комитета Государственной думы.

По словам главы ведомства, в Донецкой Народной Республике вряд что-то изменится в ближайшее время. «По понятным причинам там удалённое обучение будет», — приводит RT пояснение министра.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что власти выделили более 36 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях новых регионов. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», правительство увеличило количество бюджетных мест в вузах в целом по России в текущем календарном году.

