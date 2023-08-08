Объем бюджетных средств в рамках АИП к 2025 году составит почти триллион рублей

Объем бюджетных ассигнований в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) к 2025 году составит почти триллион рублей. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что бюджетные средства идут на строительство, в частности, объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и других. Также средства идут на возведение жилья.

При этом Москва продолжает наращивать темпы строительства, повышая показатель роста качества городской среды. Таким образом, к 2025 году объемы ввода объектов, в том числе жилья по программе реновации, увеличатся примерно до пяти миллионов «квадратов» ежегодно.

Так, столичное правительство сохраняет стабильное выделение бюджетных средств, увеличивая объемы финансирования строительной отрасли, несмотря на внешнеэкономические вызовы.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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