Объем бюджетных средств в рамках АИП к 2025 году составит почти триллион рублей
Объем бюджетных ассигнований в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) к 2025 году составит почти триллион рублей. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что бюджетные средства идут на строительство, в частности, объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и других. Также средства идут на возведение жилья.
При этом Москва продолжает наращивать темпы строительства, повышая показатель роста качества городской среды. Таким образом, к 2025 году объемы ввода объектов, в том числе жилья по программе реновации, увеличатся примерно до пяти миллионов «квадратов» ежегодно.
Так, столичное правительство сохраняет стабильное выделение бюджетных средств, увеличивая объемы финансирования строительной отрасли, несмотря на внешнеэкономические вызовы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru