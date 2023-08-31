Новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1 появится в Москве

Строители завершают возведение передового столичного инфекционного стационара, объект готов уже на 98%. Сейчас ведется наладка инженерных систем и монтаж малых архитектурных форм, при этом благоустройство территории больницы завершено. Об этом в ходе пресс-тура заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Решение строительства больничного комплекса для лечения всех видов инфекционных заболеваний было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря его строительству удастся в пять раз увеличить мощность инфекционной больницы №1. Здесь появятся 550 одноместных мельцеровских боксов с возможностью увеличения до 942 коек. Они позволят полностью изолировать носителя заболевания и не допустить внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

Комплекс оборудуют самой современной медтехникой, в частности, аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и прочими приборами. Это даст возможность проводить диагностику и лечение, не транспортируя пациентов в другие медучреждения.

