Новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1 появится в Москве
Строители завершают возведение передового столичного инфекционного стационара, объект готов уже на 98%. Сейчас ведется наладка инженерных систем и монтаж малых архитектурных форм, при этом благоустройство территории больницы завершено. Об этом в ходе пресс-тура заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Решение строительства больничного комплекса для лечения всех видов инфекционных заболеваний было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря его строительству удастся в пять раз увеличить мощность инфекционной больницы №1. Здесь появятся 550 одноместных мельцеровских боксов с возможностью увеличения до 942 коек. Они позволят полностью изолировать носителя заболевания и не допустить внутрибольничного перекрестного распространения болезней.
Комплекс оборудуют самой современной медтехникой, в частности, аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и прочими приборами. Это даст возможность проводить диагностику и лечение, не транспортируя пациентов в другие медучреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru