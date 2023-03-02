Нищенка была под контролем при сооружении БКЛ метро

При сооружении восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро применялись инновационные методы строительства и интерактивное управление проходкой. Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в особо сложных инженерно-геологических условиях велись работы на перегоне между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон».

«При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка», – рассказал Бочкарёв.

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По словам главы стройкомплекса Москвы, изменения электрических характеристик среды в пространстве между действующими и строящимся тоннелями на данном участке были под контролем на всем протяжении работ. При этом сигналов о наличии протечек коллектора Нищенки, а также каких-то иных негативных технологических и природных процессов, влияющих на надежность сооружений, зафиксировано не было.

Во время проходки тоннелей восточного участка БКЛ также проводилось интерактивное управление параметрами работы механизированных комплексов. Об этом рассказал Юрий Кравцов – генеральный директор АО «Мосинжпроект», которое является главным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. Он отметил, что работа тоннелепроходческих механизмов находилась под постоянным контролем.

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«В режиме реального времени корректировалось давление пригруза щита, что позволило минимизировать осадку грунта, у коллектора реки Нищенка она составила всего 4,2 миллиметра», – отметил Кравцов.

Он также подчеркнул, что применение научных методов геотехнического контроля обеспечит безопасную эксплуатацию сооружений станции «Печатники» БКЛ, станции салатовой ветки и коллектора реки Нищенки.

В состав 11-километорового восточного участка БКЛ, помимо «Печатников», входят станции «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики». Официальное открытие всей 70-киломенитровой линии и всех 31 станций состоялось в среду, 1 марта. БКЛ связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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