Напугавший жителей грохот в Воронеже объяснили работой авиации
Необычайно громкие звуки, напоминающие взрыв, которые вызвали беспокойство среди населения Воронежа, объясняются работой авиации. Такое пояснение распространила пресс-служба областного правительства. Там заверили в отсутствие повода для какого-либо беспокойства из-за этого.
В МЧС также заявили, что не получали никаких оперативных обращений о возможных чрезвычайных ситуациях или происшествиях в связи с громкими звуками. По информации воронежских СМИ, звук, привлёкшие внимание местных жителей, были зафиксированы сегодня около полудня.
Очевидцы сообщали о грохоте, который был слышан на левом берегу реки Воронеж и в центре областного центра, возле «Воронежского пивзавода», а также ещё в некоторых локациях.
В начале марта власти Воронежской области опубликовали методические рекомендации с призывом не публиковать никакую информацию о том, что может «показаться работой ПВО с привязкой к местности». В администрации обосновали это необходимостью соблюдения «общественного спокойствия» и «помощью российским войскам».
Как отмечает НСН, в начале этого года в Воронежской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения за исключением органов власти и силовых ведомств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- СМИ: Саудовская Аравия не пустила главу израильского МИД на заседание ООН
- СМИ: взрывы прогремели в Сумской области Украины
- Профильный комитет ГД одобрил поправки о цифровом рубле
- Очередь на границе Белоруссии и ЕС выросла в три раза за выходные
- ВС России уничтожили 190 украинских военных на Донецком направлении
- Подозреваемого в терроризме гражданина Украины задержали в Крыму
- СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций
- Курс доллара опустился ниже 75 рублей
- Напугавший жителей грохот в Воронеже объяснили работой авиации
- МОК прокомментировал допуск фехтовальщиков РФ на турниры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru