Напугавший жителей грохот в Воронеже объяснили работой авиации

Очевидцы сообщали о грохоте, который был слышан на левом берегу реки Воронеж и в центре областного центра, возле «Воронежского пивзавода», а также ещё в некоторых локациях.

В начале марта власти Воронежской области опубликовали методические рекомендации с призывом не публиковать никакую информацию о том, что может «показаться работой ПВО с привязкой к местности». В администрации обосновали это необходимостью соблюдения «общественного спокойствия» и «помощью российским войскам».

Как отмечает НСН, в начале этого года в Воронежской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения за исключением органов власти и силовых ведомств.

