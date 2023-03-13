Напугавший жителей грохот в Воронеже объяснили работой авиации

Необычайно громкие звуки, напоминающие взрыв, которые вызвали беспокойство среди населения Воронежа, объясняются работой авиации. Такое пояснение распространила пресс-служба областного правительства. Там заверили в отсутствие повода для какого-либо беспокойства из-за этого.

В МЧС также заявили, что не получали никаких оперативных обращений о возможных чрезвычайных ситуациях или происшествиях в связи с громкими звуками. По информации воронежских СМИ, звук, привлёкшие внимание местных жителей, были зафиксированы сегодня около полудня.

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Очевидцы сообщали о грохоте, который был слышан на левом берегу реки Воронеж и в центре областного центра, возле «Воронежского пивзавода», а также ещё в некоторых локациях.

В начале марта власти Воронежской области опубликовали методические рекомендации с призывом не публиковать никакую информацию о том, что может «показаться работой ПВО с привязкой к местности». В администрации обосновали это необходимостью соблюдения «общественного спокойствия» и «помощью российским войскам».

Как отмечает НСН, в начале этого года в Воронежской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения за исключением органов власти и силовых ведомств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияВзрывВоронеж
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