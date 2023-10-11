Началось строительство административного корпуса электродепо «Столбово»
Работы по возведению основных конструкций административно-бытового корпуса начались на территории будущего электродепо «Столбово» в поселении Сосенское в Новой Москве. О старте очередного этапа рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Объект будет обслуживать поезда Троицкой и Сокольнической линий метро. Сейчас монтируются монолитные конструкции административно-бытового корпуса, где будут располагаться службы эксплуатации метрополитена. Параллельно строится отстойно-ремонтный корпус для подвижного состава.
«Металлоконструкции будущего здания мотодепо уже готовы на 60%, кроме того, рабочие начали формирование коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей», – уточнил Бочкарёв.
Кроме того, уже завершено устройство фундаментов и ведется армирование стен двух важных энергетических объектов тягово-понизительной подстанции, а также поста электрической централизации. Об этих работах рассказал генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, три соединительные ветки формируются для перегона составов Сокольнической и Троицкой линий подземки. Готовность по монолитным работам уже составляет 85%.
Электродепо «Столбово» будет занимать территорию площадью 16 гектаров, здесь появится 38 новых зданий и сооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru