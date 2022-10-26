Началось оснащение новой поликлиники в Дмитровском районе Москвы

В новое детско-взрослое медучреждение с женской консультацией, рассчитанное на 750 посещений в смену, начали завозить медоборудование и мебель. Одновременно с этим продолжается выполнение чистовых отделочных работ и завершаются работы, связанные с внутренними инженерными системами, закончить их планируется до 31 октября. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новое медучреждение будет соответствовать современным московским стандартам оснащения поликлиник. Оно относится ко второму уровню оказания амбулаторной медпомощи. Предполагается, что взрослое отделение будет способно принять 500 пациентов за смену, детское будет рассчитано на 250 посещений в смену, мощность женской консультации при поликлинике — 100 посещений в смену.

Для детского и взрослого отделений будут оборудованы разные входы во избежание посещения потока пациентов. К услугам взрослого населения будут предоставлены кабинеты медиков общей практики, врачей-специалистов, отделения профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения. Кроме того, в поликлинике будет работать клинико-диагностическая лаборатория, сообщает Департамент строительства Москвы.

В детской поликлинике откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема. Также маленьких пациентов будут готовы принять педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт и кабинеты лучевой диагностики.

Все подразделения будут оснащены самым современным медицинским и технологическим оборудованием. В медучреждении установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другую медтехнику. Для удобства маломобильных граждан поликлинику оснастят специальной мебелью.

