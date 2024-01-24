Началась отделка фасада Культурно-досугового центра в Южном Бутове

Рабочие приступили к отделке фасада здания культурно-досугового центра в районе Северное Бутово на юго-западе российской столицы. Объект на улице Грина в целом готов уже более чем наполовину, рассказал глава Департамента строительств города Москвы Рафик Загрутдинов. Проект КДЦ включает три зоны: зрелищную, клубную и административную.

«Здание запроектировано таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавали никаких помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», – пояснил руководитель департамента.

Доминантой зрелищной зоны станет концертный зал на 300 посадочных мест, рядом разместятся артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

Клубная зона будет обеспечена отдельным входом. Там обустроят студии раннего развития детей, живописи и графики, классы хореографии и музыки. Кроме того, будет действовать студия декоративно-прикладного творчества. Вокруг культурно-досугового центра создадут удобное функциональное общественное пространство.

