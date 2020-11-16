На вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 млрд рублей

На вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы в 2021 году потратят почти 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, расходы заложены в проекте бюджета 2021 года, передает «Интерфакс».