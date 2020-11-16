На вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 млрд рублей

На вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы в 2021 году потратят почти 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, расходы заложены в проекте бюджета 2021 года, передает «Интерфакс».

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Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель, передает RT.

С понедельника, 16 ноября, двухнедельный карантин введен в Бурятии, сообщает Ura.ru. Власти решили закрыть в регионе торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы. Это первый регион в России, перешедший на тотальный карантин после начала второй волны коронавируса.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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