На юге Москвы построили путепровод через Кантемировскую улицу

Строители завершили возведение путепровода через Кантемировскую улицу на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Сейчас его готовят к началу эксплуатации. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, при возведении объекта длиной 176 метров строители установили семь опор, поддерживающих пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Также закончен масштаб парапетов с внутренней и внешней стороны путепровода.

Бочкарев добавил, что по всей длине путепровода уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также размечена проезжая часть. Заммэра отметил, что строительство моста усложнялось интенсивным движением по Кантемировской улице. Для безопасности строительства объекта и бесперебойной работы транспорта был создан проект организации дорожного движения, подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил о завершении монтажа на путепроводе наружного освещения. По его словам, здесь установлено 10 опор световых комплексов.

Кравцов уточнил, что на Московском скоростном диаметре от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД появятся четыре путепровода: через Кантемировскую улицу, Кавказский бульвар, реку Городня и Котляковский ручей. Сейчас строительство завершено и на путепроводе через Котляковский ручей, добавил он. Ввод в эксплуатацию улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное.

