На центральном участке Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

Глубина ствола вентиляционного узла составит более 40 метров, а диаметр — 8,5 метра, отметил Бочкарев. Он добавил, что такие стволопроходческие комплексы используются для проходки вертикальных стволов вентиляционных шахт глубиной свыше 25 метров и диаметром 6 либо 8 метров. Они эффективно работают в стесненных условиях плотной городской застройки, подчеркнул вице-мэр.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, технология подразумевает разработку грунта буровым методом и обделку железобетонными кольцами с металлической гидроизоляцией высотой 1 метр. После окончания проходки строители выполнят примыкание вентиляционного ствола к перегонным тоннелям и создадут полноценную венткамеру с инженерным и электрощитовым оборудованием. Кравцов добавил, что применение стволопроходческого комплекса уменьшит сроки строительства, поскольку отпадет необходимость заморозки и цементации грунтов со сложной гидрогеологией. Главное преимущество заключается в обеспечении безопасности труда персонала: все операции управляется с пульта на поверхности, присутствие людей в забое не требуется.

Стволопроходческий комплекс «Валентина» потребуется на нескольких стройплощадках центрального участка. Троицкой линии. С его помощью уже возвели пять вентиляционных стволов на Солнцевской и Арбатско-Покровской линиях Московского метрополитена.

На Троицкой линии сейчас активно строятся девять новых станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская». Длина ветки составит 40 км, ежедневно ей будут пользоваться порядка 100 тысяч человек.

