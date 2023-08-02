На треть выполнен монтаж оборудования на станции «Потапово» Московского метро
На треть выполнен монтаж инженерного оборудования в рамках строительства объекта «Сокольническая линия метрополитена от станции «Коммунарка» до станции «Потапово». Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в рамках строительства объекта ведется установка различных инженерных систем, которые обеспечат комфортное и безопасное пребывание на станции пассажиров и сотрудников метрополитена.
«Это система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, отопление, вентиляция и кондиционирование, автоматика и телемеханика движения поездов, средства связи, система пожарной безопасности», – отметил глава департамента.
«Потапово» – конечная станция на Сокольнической линии. Она строится на территории поселения Сосенское в ТиНАО.
Как уточнил Загрутдинов, станционный комплекс запроектирован в створе трассы автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» на пересечении с улицей Александры Монаховой.
Он также добавил, возведение нового участка Сокольнической линии позволит улучшить транспортное обслуживание населения столичных районов: Сосенское, Воскресенское и Щербинка.
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