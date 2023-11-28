На северо-западе Москвы началось строительство дома по программе реновации
В столичном районе Щукино началось строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, жилой дом в 1-м Волоколамском проезде будет трёхсекционным и рассчитан на 291 квартиру. Четыре из них спроектированы для проживания маломобильных жильцов – имеют широкие дверные проемы и коридоры, в них установят специальную сантехнику. Грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Готовая улучшенная отделка во всех квартирах будет полностью соответствовать стандартам столичной программы реновации.
Вход в здание, пол вестибюля первого этажа и лифтовый холл предусмотрены в один уровень с поверхностью земли для удобства мамы с колясками и маломобильных людей. Шероховатая напольная плитка будет препятствовать скольжению в любое время года. В самих вестибюлях всех подъездов предусмотрены специальные помещения для колясок и кладовые для инвентаря.
Под территорией двора расположится подземная парковка спуститься на которую можно будет на лифте прямо из дома. Фасады облицуют современными материалами и оборудуют металлическими корзинами под кондиционеры. После завершения строительных и отделочных работ в «П-образном» дворе новостройки создадут детские площадки, зоны для занятий спортом и отдыха. Ландшафтные дизайнеры предусмотрят высадку деревьев, кустарников и цветов, смонтируют современное освещение и систему видеонаблюдения.
Ввод нового дома в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году.
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