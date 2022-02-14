На Киевском направлении в честь Дня всех влюбленных появился тематический вагон

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) создала в честь Дня святого Валентина «Вагон, соединяющий сердца», в котором пассажиры могут признаться в чувствах на информационных табло, а также получить «валентинки» в подарок на станции Валентиновка Ярославского направления.

Пассажиры смогут пообщаться с попутчиками в секретном чате вагона, в который ведет QR-код, напечатанный на стикерах в салоне. Кроме того, пассажиры смогут сходить на виртуальное «свидание». На станции Валентиновка 14 февраля дарят открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви. В ЦППК отмечают, что их раздают пассажирам в кассах наряду с билетами.

Также в День всех влюбленных 20 станций Московских центральных диаметров будут транслировать на своих табло поздравления пассажиров. Для этого их нужно было оставить в комментариях под постом в соцсетях компании.

В компании отметили, что два года назад 14 февраля в вагоне электропоезда «Иволга» поженились два сотрудника ЦППК, машинист Алексей Салтыков и помощница машиниста Елена Лысенко.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:ПодмосковьеЭлектричкиПоездаДень Святого Валентина
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