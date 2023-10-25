Москвичи получат 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов до 2027 года
Строители возведут 18 физкультурно-оздоровительных комплексов за счет столичного бюджета до 2027 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, занятия спортом становятся все более доступными для москвичей благодаря строительству новых спортивных объектов.
Вице-мэр добавил, что до 2027 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы будет построен многофункциональный спортивный комплекс в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО). Кроме того, строители завершат реконструкцию Дворца спорта «Лужники» и достроят спортивно-стрелковый клуб в «Лужниках» и 75-метровый лыжный трамплин с необходимой инфраструктурой на Воробьевых горах.
В рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить около 760 городских объектов — линии и станции метрополитена, школы и детсады, больницы и поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и так далее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru