Москвичи получат 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов до 2027 года

Строители возведут 18 физкультурно-оздоровительных комплексов за счет столичного бюджета до 2027 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, занятия спортом становятся все более доступными для москвичей благодаря строительству новых спортивных объектов.

Вице-мэр добавил, что до 2027 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы будет построен многофункциональный спортивный комплекс в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО). Кроме того, строители завершат реконструкцию Дворца спорта «Лужники» и достроят спортивно-стрелковый клуб в «Лужниках» и 75-метровый лыжный трамплин с необходимой инфраструктурой на Воробьевых горах.

В рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить около 760 городских объектов — линии и станции метрополитена, школы и детсады, больницы и поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и так далее.

